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В России заявили о возможном пересмотре пенсионного возраста

Аналитик Андриевская: в России сохраняется риск пересмотра пенсионного возраста

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России сохраняется риск повышения пенсионного возраста из-за старения населения и сокращения рождаемости. Об этом URA.RU заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

«К повышению пенсионного возраста приводят два глобальных демографических события. Старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%. Эта проблема актуальна и для России», — отметила Андриевская.

По ее словам, в 2020 году в России проживало 18,8% граждан, которые старше 60 лет. Уже к 2050 году этот показатель может подскочить до 37,2%. При этом значение выглядит серьезно, так как по шкале демографического старения ООН общество страны является старым, если доля пожилых граждан выше 7%.

Она добавила, что в идеале трудоспособного населения должно быть больше, чем людей пожилого возраста. Для эффективной работы пенсионной системы на двух пенсионеров должно приходиться три работника. Однако в будущем возможен пересмотр пенсионного возраста, если сумма социальных отчислений будет сокращаться, а расходы по выплатам пенсий – увеличиваться.

19 апреля Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому предельный размер гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений увеличивается вдвое – до 2,8 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как повысить размер пенсии.

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