Соцсети сообщили, что сотрудники «Красное&Белое» забрызгали пожилого человека зеленкой

Telrgram-канал «Инцидент в Барнауле» опубликовал видео, на котором сотрудники «Красное&Белое» забрызгали пожилого человека зеленкой. Работники одного из магазинов сети заподозрили мужчину в воровстве, и решили устроить самосуд, пишет канал.

В посте говорится, что видео распространяется по соцсетям. В сообщении уточняется, что на крики мужчины о помощи никто не пришел. Также каналу не удалось установить автора видео и выяснить, когда оно было снято.

Газета «Коммерсант» в июне сообщала, что в условиях высокой инфляции розничные сети США и Европы столкнулись с ростом убытков от краж с прилавков – как одиночками для личного пользования, так и организованными группами. По данным Национальной федерация розничной торговли США (National Retail Federation — NRF), только в прошлом году кражи из магазинов принесли розничной индустрии США общие убытки около $100 млрд. Похожие проблемы наблюдаются также в Австралии, странах Евросоюза, в России, говорилось в публикации.

Ранее актер и шоумен Гоген Солнцев рассказал, что охранник магазина обвинил его в воровстве.