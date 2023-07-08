Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо неочевидное последствие повышения ключевой ставки

Политический эксперт Лосев допустил, что рост ключевой ставки усилит нагрузку на бюджет

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Возможное повышение Центробанком ключевой ставки 21 июля вызовет нагрузку на бюджет и ударит по экономике России. Такое мнение высказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Он допустил, что регулятор повысит ставку с 7,5% до 8% годовых, а то и сразу на 1 процентный пункт.

«Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у Минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ – если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет», — отметил Лосев.

По словам эксперта, ничего хорошего в подобном приближении инфляции к целевому показателю 4% нет – это бьет по бюджету, экономике, гражданам.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России не исключила возможность повышения ключевой ставки. 28 июня сигнал о росте показателя давал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Ранее в Центробанке рассказали, что будет со ставками по ипотеке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях