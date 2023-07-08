Названо неочевидное последствие повышения ключевой ставки

Возможное повышение Центробанком ключевой ставки 21 июля вызовет нагрузку на бюджет и ударит по экономике России. Такое мнение высказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Он допустил, что регулятор повысит ставку с 7,5% до 8% годовых, а то и сразу на 1 процентный пункт.

«Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у Минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ – если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет», — отметил Лосев.

По словам эксперта, ничего хорошего в подобном приближении инфляции к целевому показателю 4% нет – это бьет по бюджету, экономике, гражданам.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России не исключила возможность повышения ключевой ставки. 28 июня сигнал о росте показателя давал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Ранее в Центробанке рассказали, что будет со ставками по ипотеке.