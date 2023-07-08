Россия увеличит поставки мяса и консервов за рубеж в этом году

Российские производители масла, мяса и консервов собираются увеличить поставки своей продукции за границу в этом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на производителей компаний.

Например, «Эфко» (бренды «Слобода», Altero и Hi!) намерена нарастить экспорт масла и других товаров в полтора раза в натуральном выражении, а группа «Продо» (колбасы, полуфабрикаты и мясные деликатесы под брендами «Омский бекон» и «Мясокомбинат Клинский») — на 20%. Увеличит поставки за рубеж и «Птицефабрика Сибирская». Предполагается экспортировать котлеты, фарш и другие полуфабрикаты, уточнили в компании. Предприятия «Черкизово» нарастят поставки мяса.

«Российские производители продуктов питания широкого ассортимента наращивают экспортные поставки своих товаров в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, страны Африки и другие. В 2023 году они (производители — «Газета.Ru») увеличат экспорт в страны СНГ, Африки и Грузию. Рассматривается и выход в новые страны: Анголу, Китай и Монголию», — следует из статьи.

В Минпромторге отметили, что за рубежом российская продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному образованию. В ведомстве уточнили, что все чаще по вопросам импорта продукции к РФ обращаются Марокко, Мексика, ЮАР и Южная Корея.

Ранее стало известно, что Россия установила рекорд по экспорту зерна.