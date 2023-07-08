В МИД Мексики рассказали о возможных поставках в Россию

Посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что его страна хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом «Кристалл» возможность производства ванильного ликера. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что мексиканская сторона считает, что ваниль является одним из главных местных продуктов, который могли бы оценить в России.

Он предложил добавлять ваниль в шоколадные конфеты. По его словам, Мексика постарается, чтобы кондитерские фабрики использовали местную ваниль и добавляли ее в выпечку в ресторанах.

«Помимо ванили есть и много других продуктов, которые мы можем поставлять на российский рынок и которые будут привлекательны для потребителей», — отметил дипломат.

Он также предположил, что из Мексики в Россию можно экспортировать какао.

До этого Мехиас заявил, что страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно.

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