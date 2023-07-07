На Керченской переправе заработали десантные корабли

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что два больших десантных корабля (БДК) начали перевозку машин на Керченской паромной переправе. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр также указал, что пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась и не превышает 300 метров.

До этого министр транспорта РФ Виталий Савельев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства о ситуации на Крымском мосту заявлял, что Министерство обороны РФ готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей с помощью Керченской переправы.

1 июля на Крымском мосту образовалась пробка, и к вечеру того же дня растянулась до 9 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для водителей и пассажиров организовали выдачу питьевой воды. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее глава Минтранса Крыма сообщил, что очереди на подъездах к Керченскому мосту закончились с обеих сторон, проезд свободен.