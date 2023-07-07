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В ООН заявили о повреждениях аммиакопровода Тольятти — Одесса

Замгенсека ООН Гриффитс: аммиакопровод Тольятти — Одесса поврежден в трех местах

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Антон Оболенский/Wikimedia

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что аммиакопровод ТольяттиОдесса поврежден в трех местах. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Как отмечал Telegram-канал Mash, трубу подорвали «ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска аммиакопровода».

Позднее в МИД России заявили, что подрыв аммиакопровода нанес удар по самой сути зерновой сделки.

В конце июня заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в организации по-прежнему не знают деталей подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Новость дополняется.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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