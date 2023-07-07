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В Кремле объяснили падение курса рубля

Песков: Путин не планирует обсуждать курс рубля, так как экономические показатели хорошие

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Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой.

Он отметил, что сегодня не может быть сомнений в макроэкономической стабильности России.

Песков напомнил о недавней беседе президента России Владимира Путина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Они говорили о том, что экономические показатели страны «очень хорошие».

«Шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно. Все остальное — дело текущей конъюнктуры», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, президент не планирует проводить совещания по теме нынешнего курса российской валюты.

7 июля генеральный директор рейтингового агентства АКРА, бывший зампред Центробанка Михаил Сухов заявлял, что курс доллара не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления к рублю.

Ранее финансовый аналитик объяснил причину падения рубля.

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