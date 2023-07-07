Строительство сетевой инфраструктуры для развития БАМ и Транссиба идет строго по графику

До конца 2023 года компания «Россети» завершит четыре ключевых мероприятия макропроекта, поставив под напряжение более 1,2 тыс. км магистральных линий электропередачи и 1 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, сообщает пресс-служба компании.

«Строительство инфраструктуры для расширения Восточного полигона – приоритетная задача в сетевом комплексе. Новые объекты нужны не только железной дороге. Они позволят укрепить энергетические связи регионов, реализовать богатейший промышленный потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это колоссальный проект: на стройках Группы «Россети» сейчас занято около 3,5 тыс. человек и более 1 тыс. единиц спецтехники. Все работы планируется завершить в установленные сроки», – подчеркнул Рюмин.

В 2023 году компания поставит под напряжение первый объект сверхвысокого напряжения в Бурятии – подстанцию 500 кВ «Нижнеангарская» (мощность – 1 002 МВА). Благодаря созданию транзита 500 кВ «Нижнеангарская – Усть-Кут» (протяженность – около 485 км) центр питания будет включен в Пеледуйское энергокольцо, которое является крупнейшей электросетевой системой Восточной Сибири.

Строительство этих объектов – финальный титул первого этапа макропроекта развития схемы электроснабжения Восточного полигона. Ранее «Россети» реализовали 13 мероприятий, введя в эксплуатацию в сумме более 2,2 тыс. км ЛЭП и 2 тыс. МВА мощности.

Второй этап включает в себя семь основных мероприятий, из которых три «Россети» завершат до конца 2023 года. В Иркутской области будет построен новый транзит протяженностью 294 км, который обеспечит передачу дополнительной мощности Усть-Илимской ГЭС в Пеледуйское энергокольцо. В Хабаровском крае будет завершено строительство ЛЭП 220 кВ «Комсомольская – Старт» (21 км) для электроснабжения строящихся объектов Транссиба.

Кроме того, «Россети» поставят под напряжение в Забайкалье ЛЭП общей протяженностью около 440 км, которые соединят железнодорожную тяговую подстанцию «Зилово» с ключевыми центрами питания региона – 220 кВ «Холбон» и «Могоча».

Далее планируется ввод еще четырех крупных объектов – в общей сложности более 1,4 тыс. км линий электропередачи и 1,3 ГВА новой трансформаторной мощности.