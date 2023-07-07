Стало известно, когда цены в России пойдут вниз

Центробанк допустил, что в августе-сентябре произойдет временное снижение уровня цен в России, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред регулятора Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

«Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета-начале осени довольно часто происходит», — отметил Заботкин.

По его словам, возможно, «это произойдет и в этом году».

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, в свою очередь, не видит рисков выхода годовой инфляции за пределы прогнозного диапазона по итогам года. Он составляет 4,5-6,5%.

Министр финансов Антон Силуанов и Росстат ранее сообщали, что показатель на 26 июня составил 3,2%.

28 июня Заботкин заявил, что руководство Центробанка может поднять ключевую ставку с нынешних 7,5% годовых, чтобы стабилизировать уровень роста цен в годовом выражении на целевых 4%. Банк России оставлял ключевую ставку неизменной с сентября 2022 года. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал еще одну причину, по которой ставка может быть повышена — необходимость стабилизации курса рубля. В четверг нацвалюта резко ослабела по отношению к доллару и евро. Американская валюта в ходе торгов достигала 93,5 руб., европейская — 102 руб.

Ранее экс-зампред ЦБ рассказал, что будет с курсом доллара в июле.