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Аналитик дала прогноз цен на нефть в диапазоне $71—77

Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть марки Brent в рамках $71—77

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Shutterstock

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз коридора цен на нефть марки Brent в диапазоне $71—77 за баррель. По ее словам, для рынка всегда актуальны данные о коммерческих запасах углеводородов за неделю: чем они выше, тем больше поводов для роста цены.

«Саудовская Аравия заявила о повышении отпускных цен нефти для своих клиентов, что стало драйвером роста нефтяных котировок. На следующей неделе ежемесячный доклад опубликует ОПЕК. Если эксперты нефтяного картеля повысят прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году или не будут снижать прогноз на текущий год, котировки нефти могут продолжить рост», — объяснила Мильчакова.

При этом, по ее мнению, в случае снижения прогноза цена нефти марки Brent может понизиться до $70—72 за баррель.

В начале июля сообщалось, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили переработку нефти на 5% в июне, достигнув 750 тысяч тонн в сутки.

Ранее стало известно, что Россия превысила весенние показатели по переработке нефти.

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