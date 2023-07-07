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Стало известно, сколько денег украли с банковских счетов россиян

Глава департамента ЦБ Уваров: кибермошенники украли у россиян 4,5 млрд рублей в 2023 году

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«Газета.Ru»

С начала 2023 года кибермошенники украли с банковских счетов и карт россиян 4,5 млрд руб., что на треть больше показателя за весь прошлый год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на приведенную главой департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Вадима Уварова статистику.

Одной из основных причин тендеции стало развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), уверен эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. По его словам, мошенники используют ИИ для автоматизации своей деятельности. Например, нейросеть может написать грамотный текст и заменить человека при общении с клиентами банков голосовыми помощниками.

Также росту хищений денег со счетов россиян способствовало увеличение числа пользователей онлайн-банкинга и запуск крупных мошеннических кол-центров за пределами России, пояснил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.

«...отключение России от SWIFT делает мошенничество более сложным, так как средства нельзя вывести на счета зарубежных банков», — отметил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Из статистики, которую привел Уваров, следует, что спасенных денег клиентов оказалось больше, чем похищенных. Банкам удалось сохранить 700 млрд руб., предотвратив 2,7 млн кибератак на счета россиян. Центробанк инициировал блокировку почти 97 тыс. мошеннических номеров телефонов.

В июне специалисты ВТБ cообщили, что мошенники придумали новый способ хищения денег через «работу» по оценке отелей на Booking.

Ранее россиянам назвали план действий при оформлении на них кредита мошенниками.

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