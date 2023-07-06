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Twitter планирует подать иск против Meta*

Semafor: Twitter угрожает Цукербергу иском в связи с запуском соцсети-клона

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Twitter угрожает компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) судебным иском, обвиняя гиганта социальных сетей в переманивании бывших сотрудников для создания приложения «подражателя» Threads. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на письмо юриста Twitter.

В публикации отмечается, что спустя несколько часов после запуска Threads юрист Twitter Алекс Спиро отправил гендиректору Meta Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности».

Он подчеркнул, что Twitter планирует добиваться гражданских средств правовой защиты и судебного запрета без дополнительного уведомления, чтобы предотвратить любое дальнейшие удержание, раскрытие или использование интеллектуальной собственности компанией Meta.

Спиро в письме также обвинил компанию Цукерберга в найме бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации».

До этого компанией Meta был запущен новый сервис текстовых сообщений Threads.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

*  признана в России экстремистской и запрещена
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