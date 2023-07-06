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В ЦБ прокомментировали обмен заблокированными активами с недружественными странами

ЦБ не видит желания недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор не видит желания контрагентов из недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, объем активов на счетах типа С является значимым и продолжает прирастать, в том числе за счет купонных и дивидендных выплат.

Чистюхин подчеркнул, что ЦБ готов рассматривать прямые схемы по обмену активами с институциональными инвесторами из недружественных стран «отдельно в каждом случае».

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности.

Она подчеркнула, что для ЦБ «любой курс приемлем».

По словам главы регулятора, Банк России может вмешиваться интервенциями в валютный рынок только при выявлении рисков для финансовой стабильности.

«Сейчас таких рисков не наблюдается», — отметила Набиуллина.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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