Центробанк допустил повышение ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По ее словам, возможно как одноразовое повышение ставки, так и на целый цикл, это будет зависеть от ситуации.

Она отметила, что сейчас предопределить решение ЦБ преждевременно.

Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не видит рисков выхода годовой инфляции за пределы прогноза в 4,5-6,5% по итогам 2023 года.

В то же время она отметила, что регулятор будет пересматривать свой прогноз. Сейчас он предполагает, что годовая инфляция по итогам этого года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, а в следующем вернется к целевому показателю 4%.

По сравнению с прошлогодними показателями идет замедление роста цен, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Он и Росстат давали оценку годовой инфляции в 3,2%. В мае показатель был на уровне 2,51%, в апреле — 2,31%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.