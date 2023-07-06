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Исследование: МТС лидирует в области услуг Telecom API и «8-800»

В Telecom Daily назвали МТС лидером по числу клиентов на рынке коммуникационных сервисов

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Согласно опросу, проведенному Telecom Daily, МТС стала лидером среди мобильных операторов по числу клиентов с долей 34% в структуре рынка коммуникационных сервисов. По Telecom API компания заняла 53%, по услуге 8-800 — 32%, сообщили в пресс-службе МТС.

По словам вице-президента по корпоративному и новому бизнесу МТС Олега Алдошина, благодаря приобретению компании МТТ сегодня МТС владеет крупнейшей платформой для Telecom API, пройдя путь от хостинговой АТС до омниканальной коммуникационной платформы и голосовых роботов.

«Данные исследования подтверждают, что компания двигается в верном направлении, чтобы стать лучшим поставщиком цифровых коммуникационных решений на рынке B2B», — отметил Алдошин.

В опросе приняли участие представители различных отраслей бизнеса — торговли и ретейла, IT и телекоммуникаций, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, производства, финансов и страхования.

Аналитики Telecom Daily пришли к выводу, что наиболее популярным сервисом среди респондентов стал федеральный номер 8-800, его используют 57% опрошенных.

Наибольший интерес отмечается к внедрению виртуальных АТС, услугу планируют интегрировать в свои компании также 57% опрошенных руководителей.

Под «Телеком API» в рамках этого исследования понимается открытое API для предоставления коммуникационных услуг — таких как ВАТС, IVR, Callback, CallTracking, голосовые боты и чат-боты, омниканальные сервисы.

Основными поставщиками коммуникационных сервисов стали телекоммуникационные компании, реже — IT-компании и интернет-компании, разработавшие собственное решение.

Накануне сообщалось, что компания МТС стала самым востребованным оператором рекламных данных по версии Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

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