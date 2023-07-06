В России предложили снять заморозку с пенсионных накоплений

В России необходимо снять заморозку с пенсионных накоплений с учетом трансформации экономики. Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов во время пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, передает ТАСС.

«Есть приоритеты, понятно, что у бюджета всегда не хватает денег, но мне кажется, что сегодня самым правильным решением было бы снятие заморозки 2014 года. У нас инфраструктура вся была создана, пенсионные фонды только начали жить», — отметил Швецов.

По словам главы НАУФОР Алексея Тимофеева, сейчас НПФ практически нет на рынке акций. При этом их зарегулировали настолько, что они стали показывать доходность не выше депозитов. При этом основная концепция долгосрочных накоплений заключается в превращении обаятельных накоплений в добровольные резервы. Поэтому лучше накопленные средства разморозить и передать их НПФ.

Он добавил, что в прошлом году ликвидность на российском рынке акций значительно упала, а его оборот составил 18 трлн рублей, что почти в два раза меньше предыдущих показателей. Поэтому выделение средств НПФ могло бы дать рынку не менее 1 трлн рублей, что увеличило бы его объем и качество.

29 июня Госдума РФ приняла закон о запуске программы о долгосрочных сбережениях граждан с 1 января 2024 года.

Ранее Госдума одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей.