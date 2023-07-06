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Британия сняла санкции с экс-зампреда Сбербанка Льва Хасиса

Экс-зампреда Сбербанка Льва Хасиса исключили из британского санкционного листа

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса исключили из британского санкционного списка. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина Великобритании.

В уведомлении указано, что запись о Хасисе была исключена из консолидированного списка, в связи с чем на него больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

В феврале 2022 года стало известно о решении Хасиса уйти с должности первого заместителя председателя Сбербанка по собственному желанию. В пресс-службе компании указали, что это связано с его намерением заняться собственными проектами.

В марте Великобритания сняла ограничения с яхт и самолетов российского бизнесмена Олега Тинькова, а также главы компании Millhouse Евгения Швидлера, который является партнером Романа Абрамовича. Активы Тинькова и Швидлера были заморожены 24 марта, под аналогичные санкции попали глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Александр Ведяхин, а также бывший первый зампред банка Лев Хасис.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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