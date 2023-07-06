В Минтруде назвали причину возросшей продолжительности рабочей недели

Дефицит инженерных кадров, а также кадров в обрабатывающем секторе сейчас можно заметить в регионах РФ, это послужило причиной роста средней продолжительности рабочей недели, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах», — подчеркнул глава Минтруда.

По словам Котякова, организации, при наличии больших объемов заказов, предлагают своему персоналу за дополнительную оплату дольше работать или переходить на шестидневную рабочую неделю.

«Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели», — резюмировал министр труда и соцзащиты.

До этого эксперт председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза Наталья Сычева допускала, что шестидневка негативно отразится на финансовой составляющей для организаций.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.