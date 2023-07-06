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Объем зарубежных инвестиций в Россию упал ниже нуля

ЮНКТАД: прямые иностранные инвестиции в Россию обвалились с $39 млрд до минус $19 млрд

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Россию снизился с $39 млрд в 2021 году до минус $19 млрд по итогам прошлого года. Об этом говорится в опубликованном докладе ЮНКТАД ООН о мировых инвестициях за 2023 год.

«В Российской Федерации потоки прямых иностранных инвестиций сократились до —19 миллиардов долларов в 2022 году с 39 миллиардов долларов в 2021 году, поскольку все больше крупных компаний уходят из страны», — отметили в документе.

В сообщении также указали, что объемы иностранных инвестиций на Украину за тот же период сократились с $7 млрд до $1 млрд.

Согласно данным организации, российские инвестиции за рубеж в 2021 году были на уровне $64 млрд. В прошлом году они упали до $10,4 млрд.

9 июня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что большинство западных компаний, входящих в организацию, видят определенные перспективы для развития бизнеса на внутреннем рынке России, несмотря на санкционные ограничения и экономическую неопределенность. Основные причины — возможность для роста рыночной доли на фоне ухода ряда зарубежных фирм и снижение конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил изымать доли в стратегических предприятиях у недобросовестных инвесторов.

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