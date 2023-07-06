Курс доллара на Мосбирже обновил максимум с марта 2022 года

Курс доллара в ходе торгов 6 июля превысил 93 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:25 мск, курс доллара составлял 93,19 рубля, а к 10:30 прибавил 2,57%, поднявшись до 93,34 рубля.

5 июля курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявляла, что курс доллара текущим летом может дойти до отметки в 100 рублей. По ее словам, признаков для уравновешивания рынка сейчас нет. Однако такая ситуация может наступить, если участники рынка придут к выводу, что есть смысл продавать валюту. Поэтому основной вопрос сейчас заключается в том, на какие факторы обращают внимание участники рынка и что посчитают равновесным состоянием.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов также объяснил причины резкого падения рубля. По словам эксперта, тенденция ослабления российской валюты была запланирована.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.