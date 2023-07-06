Счетная палата сообщила о 17,3 млрд невыясненных доходов в 2022 году

В российскую казну в 2022 году поступили невыясненные платежи, составляющие 17,3 млрд руб. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные из доклада Счетной палаты Российской Федерации об исполнении бюджета в Министерстве финансов страны.

Всего за прошлый год в федеральный бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, исключая доходы, полученные за рубежом. Кроме того, в неучтенные поступления вошли платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы выше 5 млн руб., принесшие бюджету 10 млрд. Также список дополнили доходы от акциза на жидкую сталь в размере 4,9 млрд руб. и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов на 3,7 млрд руб.

Согласно докладу Счетной палаты, в 2022 году объем доходов по Министерству финансов составил 99,3 млрд руб., что составило 23,4% от плана. Это связано, в основном, со снижением платежей от управления Фондом национального благосостояния, а также с тем, что не поступали дивиденды по акциям российских банков.

Ранее сообщалось, что по данным Счетной палаты, в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,402 трлн руб., доходы — 5,678 трлн руб., расходы — 8,08 трлн руб.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.