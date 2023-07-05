Курс евро вырос почти до 100 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 15:15 мск за евро давали 99,03 рубля (+1,84%), но затем курс чуть опустился.

Доллар в ходе торгов 5 июля почти достиг отметки в 91 рубль.

Курсы иностранных валют стабильно растут уже несколько дней подряд. 4 июля первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности страны из-за падения курса рубля. По ее словам, падение национальный валюты происходит из-за изменения торгового баланса.

Как ранее заявлял финансовый эксперт Владимир Григорьев, американскую и европейскую валюты ждет дальнейший рост к рублю. С одной стороны, у российских властей есть широкий набор инструментов влияния на валютный курс, а с другой — российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям и она еще не завершена. Экономист добавил, что высокий курс сейчас выгоден бюджету.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.