Эмиратская ADNOC и австрийская OMV захотели создать нефтехимического гиганта

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и австрийский концерн OMV ведут переговоры о возможности образования нефтехимического гиганта стоимостью $30 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, ADNOC и OMV обсуждают возможность слияния своих дочерних структур. Речь идет об австрийской Borealis и эмиратской Borouge. При этом ранее ADNOC уже купила долю в 25% в Borealis, а остальные 75% акций остались в собственности OMV. Обе дочерних структуры в общей сумме оценивают в $32 млрд.

Источники Bloomberg добавили, что переговоры между компаниями идут уже несколько месяцев. Вполне вероятно, что ADNOC и OMV будут владеть одинаковыми долями в новой объединенной компании.

Авторы статьи посчитали, что стоимость и структура собственности являются не только основными вопросами в переговорах, но и препятствиями для заключения договора. Поэтому условия сделки еще могут измениться. Кроме того, австрийский концерн хочет, чтобы штаб-квартира объединенной компании находилась в Европе. Из-за этого переговоры могут встать в тупик.

В конце октября прошлого года агентство «Прайм» сообщило, что OMV получит газ от ADNOC в объеме, который удовлетворит потребности 65 тыс. австрийских семей.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия фактически диктует свои правила игры на мировом нефтяном рынке.