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В России многократно перевыполнили план по приватизации

Росимущество: план по приватизации в России был перевыполнен семикратно в 2023 году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

План по приватизации в России был перевыполнен семикратно, так как в этом году в казну поступило уже 12,1 млрд рублей. При этом ранее поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 год. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Минфина и Росимущества.

В Росимуществе указали, что план удалось перевыполнить благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Кроме того, из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов выросло на 200% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В публикации отметили, что у властей по планам в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий, а также 28,4 тыс. объектов иного госимущества. При этом в первом квартале было продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.

Эксперты рынка посчитали, что при сравнении с федеральным бюджетом полученная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита важны любые деньги. Кроме того, продажа госимущества благоприятно влияет на экономику, так как частники более эффективно управляют предприятиями.

15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ЦБ ввести в России политику приватизации. По его словам, этим вопросом будут заниматься эксперты, подобные идеи неоднократно появлялись в повестке дня.

Ранее сообщалось, что большая приватизация в России должна состояться.

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