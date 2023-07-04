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В Сбере считают, что биометрия станет услугой массового применения

Олег Евсеев: 80% клиентов Сбера приветствуют цифровые инициативы

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пресс-служба Сбера

80% клиентов Сбера приветствуют цифровые инициативы, в том числе биометрическую идентификацию. Такими результатами в ходе пресс-конференции ВЦИОМ, посвященной результатам опроса россиян о восприятии биометрии, поделился директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.

«Из тех клиентов, которые хотя бы раз пробовали биометрические услуги, например, проходили биометрическую идентификацию, согласно данным нашего исследования, 2/3 вернутся к использованию биометрии», — сообщил он.

По его словам, сейчас в Сбере обслуживается более 3 млн уникальных клиентов в месяц по биометрии, которые совершают общей сложности около 5 млн операций в месяц.

Евсеев подчеркнул, что Сбер выделяет два драйвера развития биометрии. К первому он отнес создание понятных физическому лицу доступных услуг, например, подтверждение личности при обслуживании, биометрический эквайринг и оплата транспорта.

«Мы верим в то, что в перспективе биометрия станет услугой массового применения, наряду с интернетом, электричеством и другими привычными вещами. Второй драйвер базируется на том, что более 70% опрошенных нами клиентов выразили мнение, что такого рода цифровые услуги должны регулироваться государством для обеспечения безопасности», — добавил он.

Также одно из первостепенных условий для массового применения биометрии, которое озвучили клиенты Сбера, — создание очень четких правил, продиктованных государством, которые регламентируют применение биометрии, добавил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка.

«Мы полностью поддерживаем федеральный закон, в котором есть те самые четкие правила. И что важно, есть компромисс, который позволит и государству установить правила и создать фундамент биометрии в стране, и бизнесу на базе этого фундамента создавать услуги и развивать биометрические сервисы», — заключил он.

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