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В России число занятых за год увеличилось на 1,5 млн

Котяков: в РФ число занятых за год увеличилось на 1,5 млн до 73,4 млн человек

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Shutterstock

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что число занятых граждан в стране за год увеличилось на 1,5 млн человек. Об этом он заявил в ходе совещания членов кабинета министров с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова передает ТАСС.

По словам Катякова, уровень безработицы сейчас составляет 3,2% — это 2,4 млн человек. Котяков подчеркнул, что такой показатель является историческим минимумом за последние несколько десятилетий в России.

«По стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн», — пояснил он.

Также Котяков заявил, что за год количество работников, находящихся в простое и в режиме неполного рабочего дня, снизилось «более чем втрое». Кроме того, министр отметил уменьшение числа обращений в центры занятости.

«В качестве безработных у нас зарегистрировано 510 тыс. человек, это на четверть меньше, чем было в прошлом году», — добавил глава Минтруда.

4 июля Владимир Путин заявлял, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 3,2%.

Ранее глава Минтруда называл регион России с самым высоким уровнем безработицы.

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