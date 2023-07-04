В ЦБ назвали причину снижения курса рубля

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, передает РИА Новости.

По словам эксперта, зафиксировано существенное сокращение текущего сальдо в сравнении с прошлым годом. Юдаева отметила, что это связано с сокращением выручки от экспорта из-за снижения цен на сырье. Однако в то же время на фоне роста экономики восстанавливается и импорт, указала представитель ЦБ.

Специалист обратила внимание, что в последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, ликвидность же долларового и еврорынка снизилась.

На прошлой неделе рубль показал резкое падение. 4 июля курс доллара США на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.

30 июня в ходе утренних торгов на Московской бирже курс российской валюты находился на уровне выше 96 руб. за евро. Рост с начала открытия сессии составлял более процента (+1,21%).

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.