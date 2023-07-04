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Назван возможный потолок курса доллара

Экономист Беляев допустил, что курс доллара может подняться до 91-92 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара может дойти до 91-92 руб., если не начнется биржевая паника или ажиотажный спрос, сказал «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев, комментируя укрепление американской валюты на торгах Мосбиржи до 90,19 руб. впервые с марта прошлого года.

В противном случае предела роста курса нет, уточнил экономист.

«Если ситуация не сорвется в ажиотаж, мы увидим остановку в районе 91-92 руб. Сорвется — потолок открытый. Тогда придется останавливать торги, давать бирже передышку и дальше смотреть по ситуации», — сказал Беляев.

По его словам, перерыв в торгах в прошлые выходные не помог стабилизировать ситуацию.

Евро, как и доллар, также подорожал. В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до 98,06 руб. Год назад стоимость обеих валют была в полтора раза ниже.

«Факторами активного ослабления рубля являются относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты). Также — выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж. Влияют общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В Центробанке объяснили падение национальный валюты изменением торгового баланса. Зельцер считает, что регулятору придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, ключевая ставка может быть увеличена на 1 процентный пункт.

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