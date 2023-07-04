Банки попросили освободить их от платы за использование биометрии

Банки обратились в Минцифры с просьбой отменить плату за использование биометрических данных — изображений лиц и голосов клиентов, которые они передали в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) главе министерства Максуту Шадаеву.

Банки передают собственную биометрию в ЕБС бесплатно, уточняется в письме. Но за использование векторов на клиентов (математическая модель биометрических данных) взимается комиссия. Она составляет от 3 руб. в случае единичных запросов в течение года до 2,55 руб. при более 1 млн запросов. В НСФР оценили затраты на базы размером около 20 млн образцов в около 500 млн руб. в год. Поэтому, по мнению банкиров, проактивный сбор биометрии становится «нецелесообразным», что может привести к сокращению ЕБС.

В письме также говорится, что векторы можно использовать для борьбы с финансовыми мошенниками, поэтому для них можно ввести пониженные коэффициенты для оплаты. Речь идет о случаях, когда векторы используются для проверки на наличие или отсутствие признаков совершения перевода без согласия клиента, под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

В Минцифры готовы рассмотреть предложение банкиров. В министерстве отметили, что такой подход к тарифам является экономически выгодным для банков.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минкомсвязи и Центробанка. Клиенты банков могут решить, передавать ли данные в систему — например, для более быстрого оформления кредитов впоследствии. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительно собирать биометрию с населения.

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