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МРОТ в России с 2024 года увеличится на 18,5%

Минтруд РФ: МРОТ с 1 января 2024 года увеличится на 18,5%

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Минтруд РФ анонсировал увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Проект документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно проекту документа, МРОТ увеличится до 19 242 рублей с января 2024 года. С 2025 года в министерстве планируют вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой.

«Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 млрд рублей <...> С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% от медианной заработной платы», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

До этого член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала, что в России с 1 января 2024 года проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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