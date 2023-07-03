«Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников

Изменения системы начисления зарплат в «Почте России» спровоцировали массовые увольнения почтальонов и сотрудников отделений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и майский приказ компании.

По информации собеседников газеты, по ранее действовавшей системе оплаты труда сотрудники почты могли одновременно делить несколько ставок и получать большую зарплату. Например, на трех работников могло приходиться пять ставок. Сейчас «Почта» ввела на это ограничения и сократила число самих ставок.

Теперь на одного замещающего работника может приходиться до половины от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего коллеги. Замещать должность на 100% можно не более трех месяцев, а на одного сотрудника может приходиться не более 50% работы. Замещать одну вакансию могут не более пяти сотрудников. При этом предусмотрены исключения для начальников отделений почты и их заместителей.

В пресс-службе «Почты России» «Ъ» пояснили, что «приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава». Представители компании добавили, что о сокращении основного персонала «речи не идет».

Ранее крупнейший банк Швейцарии UBS решил уволить более половины сотрудников приобретенного обанкротившегося банка Credit Suisse.