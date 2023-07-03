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«Ъ» оценил объем выплат энергокомпаний по налогу на сверхприбыль

«Ъ»: энергокомпании заплатят до 25 млрд рублей по налогу на сверхприбыль

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Пресс-служба «Россети Тюмень»

Общий взнос российского электроэнергетического сектора в бюджет по налогу на сверхприбыль может составить до 25 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты.

Согласно материалу издания, самые крупные выплаты могут произвести «Росэнергоатом», «Интер РАО» и «Россети».

Издание отмечает, что часть компаний раскрывает точный объем налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (ставка 20%. — «Газета.Ru»), в остальных случаях «Ъ» считал примерный объем показателя, исходя из размера прибыли до налогообложения и фактически выплаченного налога на прибыль.

По расчетам «Ъ», крупнейший взнос в бюджет может поступить от «Росэнергоатома» — он составит 8–10 млрд руб. Вторую по величине выплату в размере около 4 млрд руб. может сделать группа «Интер РАО». До 2,3 млрд руб. может заплатить ПАО «Интер РАО», до 1,3 млрд руб. — АО «Интер РАО Электрогенерация», а «Мосэнергосбыт» — 0,4 млрд руб. ООО «Газпром энергохолдинг», а также его дочерние структуры «Мосэнерго», ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК, в совокупности могут выплатить 1,3–1,7 млрд руб. сверхприбыли.

Как утверждают источники «Ъ», в правительстве обсуждается возможное влияние изъятий на реализацию затратной программы модернизации старых ТЭС и строительство электросетей для Восточного полигона.

В конце июня депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который подразумевает введение в России налога на сверхприбыль (windfall tax) компаний из числа крупного бизнеса. Речь о единоразовом взносе российских фирм со средней прибылью свыше 1 млрд руб. за 2021–2022 годы до уплаты налогов. Основной целью налогового нововведения станет формирование дополнительных доходов федерального бюджета на фоне действия международных санкций, введенных западными странами в отношении России.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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