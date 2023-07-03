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Богатейшие миллиардеры мира с начала 2023 года продали акции на $9,3 млрд

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира продали акции на $9,3 млрд с начала года

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April L. Brown/AP

За первое полугодие 2023 года 21 миллиардер из числа самых богатых людей в мире продал акции торгующихся в США компаний на общую сумму $9,3 млрд, как сообщает Forbes. Среди успешных продавцов акций находятся Роб Уолтон, Джо Геббия и Ларри Эллисон.

Forbes отмечает, что после неудачного 2022 года многие самые богатые люди в мире снова «настроены продавать». Сейчас они активно избавляются от акций компаний, в которых больше не заинтересованы. Некоторые из богатейших предпринимателей также планируют инвестировать в покупку спортивных команд, поэтому им нужны значительные суммы «свободных денег». Для этого они продают акции своих компаний. Кроме того, некоторые бизнесмены продают акции из-за обратного выкупа компаниями, чтобы избежать превышения желаемого размера своей доли.

Одной из крупнейших сделок, включенных в список Forbes, является продажа Робом Уолтоном акций ритейлера Walmart на сумму $1,1 млрд. Джо Геббия продал акции сервиса аренды жилья Airbnb на $890 млн, а Ларри Эллисон продал акции его основанной корпорации Oracle на $850 млн.

В апреле Forbes сообщало, что в рейтинге богатейших миллиардеров мира произошли изменения, и новым лидером стал владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. По оценкам журнала, почти половина миллиардеров из списка стала беднее за прошедший год. Примером такого снижения состояния является Илон Маск, который потерял почти $40 млрд.

29 июня сообщалось, что российский миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании «Арети», отказался от гражданства РФ в 2023 году. В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров с состоянием $2,2 млрд занимает 1368-ю строчку, также он находится на пятом месте среди богатейших киприотов.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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