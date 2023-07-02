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Стоимость жилья на вторичном рынке в России практически не изменилась

«Ъ»: средняя стоимость жилья на вторничном рынке в России выросла всего на 1% за месяц

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России за месяц подросла всего на 1%. При этом спрос покупателей смещается в сторону приобретения уже готового жилья. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка.

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,7%, до 127,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили в «ЦИАН.Аналитике». Другие эксперты рынка также подтвердили схожую динамику, добавив, что и в прошлом месяце была подобная тенденция.

Специалисты «ЦИАН.Аналитики» указали, что сильнее всего рост цен среди региональных ринков произошел в Ростове-на-Дону, где цена за квадратный метр поднялась на 1,8%, до 113,8 тыс. рублей. В Москве же показатель вырос всего на 0,7%, до 303,3 тыс. рублей. При этом спрос покупателей начал смещаться в сторону готового жилья, так как стоимость его приобретения сейчас доступнее, чем у новостроек.

Участники рынка посчитали, что сейчас покупатели пытаются найти предложения с максимальной выгодой для себя, а активность на рынке выросла в два раза по сравнению с прошлогодним периодом. Однако такое поведение покупателей создает ощущение повышенного интереса, отчего продавцы стремятся поднять цены. Кроме того, ситуацию к росту цен может подстегнуть ослабление рубля, что выведет на рынок еще больше потенциальных приобретателей жилья.

27 июня директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова заявила, что приобрести объект недвижимости на московском рынке станет сложнее осенью текущего года. С началом нового сезона цены на столичное жилье станут постепенно расти.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в России начали постепенно повышаться.

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