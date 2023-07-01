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Илона Маска шокировало количество оружия у протестующих во Франции

Маск предположил, что протестующие во Франции используют украденное или незаконное оружие

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Benjamin Fanjoy/AP

Основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск удивлен тому, откуда протестующие во Франции могли достать такое большое количество оружия.

«Где они берут все оружие?» — задался вопросом в своем Twitter американский бизнесмен.

Он отметил, что владение оружием для простых граждан в Европе крайне ограниченно, но все же присутствует. Маск предположил, что большая часть оружия, которое применили протестующие, могла быть украдена или ввезена во Францию незаконным путем.

В Париже и других французских городах пятый день не утихают протесты против полицейского произвола. Беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка франко-алжирского происхождения, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля. Полицейский, стрелявший в подростка, был задержан и находится под стражей.

Кроме того, арестованы несколько сотен протестующих. В ходе беспорядков были разграблены десятки магазинов, сожжены до тысячи автомобилей, причинен вред зданиям.

После убийства подростка Организация Объединенных Наций призвала власти Франции ​​заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции.

Ранее во Франции арестовали более 600 протестующих из-за убийства полицейскими подростка из франко-алжирской семьи.

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