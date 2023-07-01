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Оман проявил интерес к приобретению технологий из РФ

Глава совета при ТПП Дергачев: Оман заинтересован в закупках новых технологий из РФ

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Shutterstock

Исполнительный директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Владимир Дергачев заявил, что Оман заинтересован в приобретении российских технологий в сфере нефтяной промышленности и закупках российского телеметрического оборудования. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дергачева, наблюдается интерес к оборудованию, применяемому при анализе состояния скважин, «а также к новым российским разработкам и технологиям, которые могут быть востребованы на нефтепромыслах Султаната».

Чиновник сообщил, что переговоры в рамках совета показали, что Оман стремится получить более дешевые услуги, ввести на своих нефтепромыслах новые технологии, а также применять новые химические компоненты при проведении работ по бурению и освоению скважин.

До этого стало известно, как Оман привлекает российские энергетические компании на свой рынок.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель

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