В России создали группу по защите прав предпринимателей и инвесторов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов создал рабочую группу по защите прав предпринимателей и инвесторов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что в ее состав вошли представители Генпрокуратуры, а также сотрудники Министерств экономики, торговли, сельского хозяйства и строительства.

Ранее депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в российских регионах.

По мнению депутата Александра Якубова, которое он выразил в письме Генпрокуратуре, летом риск роста случаев, как инцидент с отравлением более сотни людей в Братске, возрастает среди граждан, которые покупают еду в летних кафе и других заведениях, торгующих фастфудом.

Якубов подчеркнул, что по постановлению правительства, по которому был введен мораторий на проверку, у Генпрокуратуры есть право возобновить контроль в случае, если существует угроза жизни и здоровью россиян.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.