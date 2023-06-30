Россиянам напомнили о малоизвестных соцвыплатах для нескольких категорий граждан

Родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от работодателей в рамках оказания социальной поддержки сотрудников. Информацию о подобном праве следует искать в локальных актах организаций, в которых трудятся граждане, приводит слова вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасии Хрусталевой интернет-агентство URA.RU.

Прежде, чем обратиться за соответствующей помощью, россиянам необходимо проверить, числятся ли их работодатели в программе соцподдержки сотрудников. Если они участвуют в подобной программе, то на дополнительные выплаты можно будет претендовать при рождении детей, при выходе на пенсию и за определенный период работы в компании, уточнила она.

«Ряд работодателей участвует в программах социальной поддержки своих работников. На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — заключила Хрусталева.

7 июня генеральный директор бухгалтерского агентства «Актив+» Ольга Гущина заявила, что в этом году для пенсионеров предусмотрены ряд льгот. В их числе — возможность получить компенсацию за проезд к месту отдыха на территории России и обратно, льготы на авиабилеты, если авиакомпания входит в список получивших субсидирование, и на проезд железнодорожным транспортом.

Ранее в Росстате раскрыли, сколько миллионов россиян оказались зависимыми от государственных выплат.