Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о малоизвестных соцвыплатах для нескольких категорий граждан

Аналитик Хрусталева: родители первоклассников и пенсионеры могут получить соцвыплаты

close
100%
Pexels

Родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от работодателей в рамках оказания социальной поддержки сотрудников. Информацию о подобном праве следует искать в локальных актах организаций, в которых трудятся граждане, приводит слова вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасии Хрусталевой интернет-агентство URA.RU.

Прежде, чем обратиться за соответствующей помощью, россиянам необходимо проверить, числятся ли их работодатели в программе соцподдержки сотрудников. Если они участвуют в подобной программе, то на дополнительные выплаты можно будет претендовать при рождении детей, при выходе на пенсию и за определенный период работы в компании, уточнила она.

«Ряд работодателей участвует в программах социальной поддержки своих работников. На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — заключила Хрусталева.

7 июня генеральный директор бухгалтерского агентства «Актив+» Ольга Гущина заявила, что в этом году для пенсионеров предусмотрены ряд льгот. В их числе — возможность получить компенсацию за проезд к месту отдыха на территории России и обратно, льготы на авиабилеты, если авиакомпания входит в список получивших субсидирование, и на проезд железнодорожным транспортом.

Ранее в Росстате раскрыли, сколько миллионов россиян оказались зависимыми от государственных выплат.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях