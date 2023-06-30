Сбер снизит комиссию за эквайринг в Крыму

Сбер анонсировал снижение комиссии по эквайрингу для предпринимателей в Республике Крым и Севастополе с 1 июля, сообщает пресс-служба компании.

Для новых клиентов, которые захотят подключить эквайринг, комиссия составит 1% в первые 2 месяца.

Отмечается, что этот тариф действует для клиентов, комплексно обсуживающихся в Сбере — открывших расчетный счет и оформивших зарплатный проект.

Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир», уточняют в Сбере.

Подключить тариф можно любым удобным способом в личном кабинете «СберБизнеса» в разделе «Эквайринг», через заявку на сайте банка или в любом офисе Сбера в Крыму.

Предложение действует до 31 декабря 2023 года включительно.

При этом для клиентов, которые уже пользуются эквайрингом от Сбера, комиссия также автоматически снизится. Новый тариф будет действовать с 1 июля 2023 года до 29 февраля 2024 года включительно и распространится на такие индустрии, как сфера услуг, продукты, супермаркеты, рестораны, фастфуд, гостиницы, красота и здоровье.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, новые тарифы помогут бизнесу Крыма повысить рентабельность и активнее привлекать новых клиентов.

«Важно, что акция распространяется не только на новых, но и на текущих корпоративных клиентов Сбера», — заявил Малых, добавив, что компания активно поддерживает предпринимателей полуострова, внося вклад в обеспечение устойчивого развития региона.

Ранее в Сбере сообщили об увеличении лимита рассрочки на закупку товаров для предпринимателей до 10 млн рублей.