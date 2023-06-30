Альфа-Банк открыл цифровую кафедру в Финансовом университете

Альфа-Банк открыл первую цифровую кафедру на IT-факультете Финансового университета, сообщает пресс-служба банка. Главой кафедры стал руководитель центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин.

«Наши специалисты по Data Science уверенно побеждают во всех хакатонах и соревнованиях, наши цифровые достижения отмечают эксперты. И нам особенно приятно объявить о старте работы первой в России цифровой кафедры банка в университете как о важной вехе технологического развития молодежи», – поделился главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Отмечается, что на новой кафедре будут изучать технологии Data Science, большие языковые модели, искусственный интеллект в финансах и не только.

Как подчеркнул ректор Финансового университета Станислав Прокофьев, сейчас наиболее актуальным является вопрос наполнения учебных программ практикоориентированными тематиками.

«Цифровая составляющая сегодня необходима почти во всех специальностях, обладание современными компетенциями в области высоких технологий составляет основу востребованности специалистов. Альфа-Банк лидирует в сферах финансовых и цифровых технологий, действительно создавая новые сущности. Открытие этого учебного пространства даст старт развитию нового направления на факультете и откроет уникальные возможности для студентов», — сказал он.

Кроме того, в университете банк открыл пространство в фирменном стиле Альфы. С нового учебного года начнется обучение по базовой программе кафедры: лекции, семинары и проектная работа студентов. Также Альфа-Банк будет организовывать спецпрактики и стажировки для студентов цифровой кафедры.

При этом ученики получат возможность с первых дней обучения сотрудничать с организацией, в которую хотят попасть. Предполагается, что новое пространство в университете позволит им сразу приблизиться к корпоративной культуре банка.

Это не первая совместная инициатива банка и Финансового университета. Ранее банк и вуз предлагали студентам совместные программы, например, курс «Как стать Product Owner?», лучшие студенты которого могли прийти на стажировку в Альфа-Банк.