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В России предрекли рост инфляции выше целевого уровня уже в ближайшие месяцы

ЦБ: годовая инфляция в России превысит целевые 4% уже в третьем квартале 2023 года

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Depositphotos

В третьем квартале текущего года рост потребительских цен на внутреннем рынке России в годовом выражении окажется выше целевого уровня 4%. Прогноз директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилла Тремасова приводит «Интерфакс».

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), к концу июня текущего года годовая инфляция на российском рынке составила 3,2%. В период с 19 по 26 июня этот показатель вырос на 0,2% — c 3%, уточняется в статье.

«Ответ короткий: это (превышение годовой инфляции в России целевого показателя 4% — «Газета.Ru») произойдет уже в третьем квартале», — заявил Тремасов в ходе выступления на пресс-конференции в Новосибирске.

28 июня заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил, что руководство валютного регулятора может поднять ключевую ставку с нынешних 7,5% годовых. Подобный шаг может быть необходим для стабилизации уровня годовой инфляции в стране на целевом уровне 4%.

Ранее аналитики назвали единственную страну в Европе c продуктовой дефляцией.

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