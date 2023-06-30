«Газпром» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры компании «Газпром» в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по ценным бумагам по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

«По итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года «Газпром» получил 1,266 трлн руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности против 2,093 млн руб. в 2021 году. Но совет директоров компании рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов акционерам компании по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов.

Промежуточные дивиденды были выплачены акционерам по результатам деятельности «Газпрома» в первом полугодии 2022 года. Они составили 51,03 руб. на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов было направлено 1,2 трлн руб., что стало рекордом в истории «Газпрома». Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов сказал журналистам, что выплаченные дивиденды на 115 млрд руб. превысили норму по дивидендной политике.

По итогам деятельности «Газпрома» за 2021 год дивиденды не начислялись. По результатам 2020 года холдинг выплатил акционерам дивиденды в размере 296,6 млрд руб. В 2019 году – 360,3 млрд руб.

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