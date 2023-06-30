В «Школе 21» состоялся выпускной

Еще 100 участников «Школы 21» завершили обучение и стали квалифицированными IT-специалистами, сообщает пресс-служба Сбера. За все время работы школы 500 человек стали выпускниками, и уже более 2100 трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

Отмечается, что самые популярные направления обучения этого выпуска — Backend (C#,Java/Kotlin, Python, Go), DevOps, а также разработка операционных систем. Для 67 процентов участников обучение в школе стало первым опытом программирования. Средний возраст выпускников составил от 21 до 30 лет, при этом 25 процентов выпускников — девушки.

Как подчеркнула директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева, «Школа 21» дает возможность получить востребованные знания и быстро войти в IT-профессию. По ее словам, методология проекта позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики страны.

«Уже сегодня можно говорить о том, что участники обучения и выпускники быстрее двигаются по карьере, эффективнее выполняют задачи. Спрос на IT-специалистов в нашей стране остается очень высоким и «Школа 21» как раз и нацелена на решение этой задачи - выпускники школы помогают крупным компаниям различных отраслей в разработке инновационных продуктов для цифровой трансформации и опережающего развития нашей страны», — сказала она

В начале праздника команда школы поздравила выпускников с окончанием обучения и рассказала о нововведениях, которые появятся на образовательной платформе «Школы 21». Например, теперь тексты заданий самых популярных направлений всегда будут в открытом доступе для сообщества выпускников

школы.

В своем поздравлении директор «Школы 21» Александр Федяков подчеркнул, что двери школы всегда открыты для всех желающих. Здесь каждый участник обязательно найдет поддержку и вдохновение на пути достижения своих профессиональных целей в мире IT.

Срок обучения в «Школе 21» определяет каждый участник самостоятельно. Методика «Равный — равному» позволяет проходить программу в собственном, удобном темпе. В среднем через полтора года обучения участники могут претендовать на позиции разработчика начального уровня (Junior), а после трех лет — разработчика среднего уровня (Middle).