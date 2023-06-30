В Венгрии заявили, что у ЕК нет шансов добиться выделения €50 млрд Украине

Еврокомиссии не удастся добиться внесения правок в бюджет, предусматривающих выделение Украине €50 млрд и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, в эфире радиостанции «Кошут».

Он рассказал, что Еврокомиссия подготовила поправки в бюджет ЕС, но шансов на то, что они будут приняты, «нет никаких».

Премьер-министр пояснил, что для того, чтобы реализовать эти поправки, нужно, чтобы все 27 стран ЕС пополнили семилетний бюджет, но за последние полтора года члены ЕС уже предоставили на эти цели €70 млрд.

«Мы не знаем, куда пошли эти деньги. Также неясно, кто будет их контролировать и на что пойдут эти средства», — заявил Орбан.

Он добавил, что еще одна крупная сумма будет запрошена для «облегчения прибытия мигрантов в Европу», но это тоже «совершенно абсурдно». Еврокомиссия должна отчитаться, куда пошли деньги и кто несет ответственность за то, что через два-три года Евросоюзу грозит банкротство, подчеркнул глава венгерского правительства.

Между тем министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что обещанных Евросоюзом Украине €50 млрд будет недостаточно.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.