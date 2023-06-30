Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что у ЕК нет шансов добиться выделения €50 млрд Украине

Орбан: ЕК не сможет добиться от стран ЕС пополнения бюджета для помощи Украине

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Еврокомиссии не удастся добиться внесения правок в бюджет, предусматривающих выделение Украине €50 млрд и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, в эфире радиостанции «Кошут».

Он рассказал, что Еврокомиссия подготовила поправки в бюджет ЕС, но шансов на то, что они будут приняты, «нет никаких».

Премьер-министр пояснил, что для того, чтобы реализовать эти поправки, нужно, чтобы все 27 стран ЕС пополнили семилетний бюджет, но за последние полтора года члены ЕС уже предоставили на эти цели €70 млрд.

«Мы не знаем, куда пошли эти деньги. Также неясно, кто будет их контролировать и на что пойдут эти средства», — заявил Орбан.

Он добавил, что еще одна крупная сумма будет запрошена для «облегчения прибытия мигрантов в Европу», но это тоже «совершенно абсурдно». Еврокомиссия должна отчитаться, куда пошли деньги и кто несет ответственность за то, что через два-три года Евросоюзу грозит банкротство, подчеркнул глава венгерского правительства.

Между тем министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что обещанных Евросоюзом Украине €50 млрд будет недостаточно.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях