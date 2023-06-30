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Бой Маска и Цукерберга может состояться в римском Колизее

TMZ Sports: правительство Италии организует бой Маска и Цукерберга в римском Колизее

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MarioNawfal/Twitter

Официальный представитель правительства Италии связался с главой компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом по вопросу организации боя UFC с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском в римском Колизее. Об этом сообщает TMZ Sports со ссылкой на источник.

Как пишет информационный портал, министр культуры Италии Дарио Франческини связался с Цукербергом по вопросу организации, вероятно, «самого большого боя в истории мира».

По данным источников TMZ Sports, оба предпринимателя хотели бы, чтобы бой состоялся именно в Колизее. Уточняется, что представители Цукерберга заявили об этом президенту UFC Дэйне Уайту, люди которого, в свою очередь, связались с итальянским министром.

Маск в Twitter отреагировал на информацию о проведении боя в Риме.

«В Колизее происходит случайная драка», — написал миллиардер.

21 июня Маск пригласил Цукерберга на бой по правилам ММА вскоре после новостей о том, что Meta разрабатывает собственный аналог Twitter. Глава Meta принял вызов. Цукерберг неоднократно заявлял о своей любви к единоборствам и даже выступал на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее Маск и Цукерберг показали, как тренируются перед боем.

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