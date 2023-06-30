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В Минфине высоко оценили результаты работы прогрессивной шкалы налогообложения

Минфин: сборы с состоятельных россиян в 2022 году составили более 1 трлн рублей

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Pixabay

Сборы с состоятельных россиян в 2022 году в рамках работы прогрессивной шкалы налогообложения составили 1,013 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Минфин России.

Отмечается, что показатели 2022 года показали рост по сравнению с предыдущим годом — тогда сборы составили 636 млрд рублей.

Прогрессивная шкала налогообложения была предложена президентом России Владимиром Путиным в 2020 году — налог на доходы физических лиц для богатых россиян (свыше 5 млн рублей ежегодного дохода) составляет 15% — причем под этот процент попадает только доход выше 5 млн рублей, а все остальное подпадает под общий уровень налогов 13%.

Сумма в 1,013 трлн рублей попала в консолидированный бюджет, при этом в федеральный бюджет поступило 132 млрд рублей. По данным Минфина, этот показатель на 70% превышает запланированный уровень доходов от прогрессивной шкалы.

В Минфине считают, что почти 60% рост доходов связан с ростом доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат.

Ранее в Госдуме предложили пополнить бюджет за счет богатых москвичей.

Ранее власти одобрили закон, благодаря которому планируется пополнить бюджет на 300 млрд рублей.

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