«Ъ»: ФАС РФ хочет расширить контроль распределения бюджетных средств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ добивается в Верховном суде (ВС) права контролировать конкурентное распределение бюджетных субсидий. Об сообщает газета «Коммерсантъ».

Спор касается выделения средств из бюджета Омска на проведение капремонта домов на конкурсной основе, отмечает издание. Ранее региональный ФАС по итогам проверки пришло к выводу, что при выборе компании омские власти нарушили ст. 17 закона о защите конкуренции.

Антимонопольный контроль за распределением субсидий на конкурсе необходим, как считают юристы, необходим, так как речь идет о триллионах рублей в год и высоких коррупционных рисках.

Как поясняет издание, Верховному суду РФ предстоит определить полномочия ФАС по контролю процедур распределения субсидий из бюджета, соблюдение которых хочет контролировать контрольный орган.

Эксперты считают, что данная тема «крайне злободневна с учетом большого количества желающих получить бюджетные средства».

По словам антимонопольного юриста Натальи Пантюхиной, финансового контроля Казначейства или Счетной палаты недостаточно, так как они не проверяют условия конкурсов по субсидиям, а имеют дело только с соглашениями по их итогам, в то время как у ФАС же есть право выдать предписание о возврате незаконно полученных субсидий в бюджет или обязать провести новые торги.

Ранее сообщалось, что ФАС обсуждает ужесточение критериев экспорта топлива.

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