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В Центробанке заявили об очередном снижении международных резервов РФ

Объемы международных резервов России сократились на $600 млн за неделю

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В период с 16 по 23 июня текущего года объемы международных резервов России сократились на $600 млн, до $586,9 млрд. До этого показатель находился на отметке $587,5 млрд, свидетельствуют данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

В процентном соотношении спад составил 0,1%. Незначительное снижение произошло на фоне нескольких факторов. Среди ключевых — отрицательная переоценка, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, уточнили в валютном регуляторе.

«Объем международных резервов по состоянию на 23 июня составил 586,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,6 млрд долларов США, или на 0,1%», — заключили в ЦБ.

По итогам мая текущего года снижение объемов международных резервов России составило $11,6 млрд (-1,95%). К началу июня показатель находился на отметке $584,1 млрд.

Сокращение международных резервов России в последнее время происходило на регулярной основе. 1 июня на сайте Банка РФ опубликовали статистические данные, согласно которым этот показатель сократился на 0,5%, до $586,3 млрд в период с 19 по 26 мая.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла детали стратегии валютного регулятора по разблокировке замороженных российских активов.

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