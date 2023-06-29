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В США предрекли России наращивание прибыли из-за начала нового цикла в мировой экономике

Bloomberg: сырье и продовольствие могут подорожать из-за нового цикла в мировой экономике

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Brendan McDermid/Reuters

В настоящее время мировая экономика может находиться в начале нового долгосрочного цикла, разработанного советским ученым-экономистом Николаем Кондратьевым. Согласно его теории, экономика развивается 30-летними циклами, которые характеризуются различной динамикой цен на сырьевые товары и продовольствие, что может принести России ощутимую пользу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

После достижения пиковых значений в конце 2000-х годов индекс спотовых контрактов на поставку сырьевых товаров стал постепенно снижаться. К настоящему времени он вернулся на ту же отметку, что и в 1990 году, уточняется в статье.

«В соответствии с теорией Кондратьева новая 15-летняя фаза роста цен на сырье должна начаться уже в конце этой недели, что будет крайне удачно для России», — говорится в материале.

При этом есть и другие факторы, которые могут привести к росту сырьевых котировок. Например, многое будет зависеть от дальнейшей судьбы зерновой сделки, запасов стратегических сырьевых резервов США и других обстоятельств, заключается в заметке.

19 июня агентство Bloomberg сообщило, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в начале июня увеличили производство до максимальных со второй половины апреля показателей. На неделе, завершившейся 14 числа текущего месяца, объемы переработки выросли примерно на 26,4 тыс. тонн — до 748,8 тыс. тонн в сутки.

Ранее глава Роснедр Евгений Петров раскрыл, на сколько лет хватит запасов нефти и газа в России.

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